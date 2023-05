Giorgia Meloni raggiante ringrazia

La Presidente del Consiglio,, vista la schiacciante vittoria del centro destra alle ultime amministrative, ha mandato un messaggio di ringraziamento ai suoi elettori e ha sottolineato in modo molto chiaro come il ..."La nostra Nazione con orgoglio può rendere omaggio al sacrificio di due servitori dello Stato" disse in quella circostanza, tra gli altri, la premier. Tra le ipotesi allo studio, per ...Articoli più letti Tina Turner e la proposta di nozze di Erwin Bach di Redazione People Arisa: "mi piace". Poi scoppia la polemica sui diritti, e lei replica Re Carlo e l'omaggio a ...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini ch ...Centrosinistra sconfitto sei a uno nelle città al ballottaggio. Per il Pd di Elly Schlein una faticosa vittoria a Vicenza (senza Giuseppe Conte). E il ko ...