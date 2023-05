Giorgia Meloni è di parola Ecco cosa avremo | la sentenza di Zaia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) «Guardi: in Veneto l'autonomia l'ho già applicata nel 2010, un'autonomia ante litteram e limitata nel tempo. L'ho fatto dopo una tragedia epocale e ci ha permesso di rimetterci subito in piedi senza aspettare i tempi della burocrazia centrale. Un esempio di straordinaria efficienza». Presidente, ci spieghi. «Ero in carica da 4 mesi. Mi ritrovo con 235 comuni alluvionati. Nel centro di Vicenza si girava col motoscafo dei vigili del fuoco. Finiscono sott'acqua anche l'Est Veronese, il Padovano e altre zone della regione. Oltre 10mila famiglie col fango in casa. Negozi sommersi, aziende bloccate. Mezzo milione di persone coinvolte, un miliardo di danni. Ho pensato che per aiutare velocemente la mia gente dovevo applicare il modello federalista. È stata la prima volta in Italia».Cos'ha fatto? «Ho chiamato i sindaci e gli ho detto: “Facciamo un lavoro di squadra, dato che siete a ...