Giocattoli e prodotti alimentari contraffatti | blitz della Finanza a Palermo

(Di lunedì 29 maggio 2023) La Guardia didiha sequestrato 11.487 articoli presumibilmente, all’interno di due depositi nel quartiere Noce, destinati al rifornimento delle bancarelle che affollano il centro cittadino. I due magazzini, collegati a due attività commerciali esercenti il commercio al dettaglio dinon, sono stati individuati durante il quotidiano controllo economico del territorio effettuato dai finanzieri che vi accedevano con il fine di controllare la regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali. In entrambi i casi hanno rinvenuto all’interno dei locali un ingente quantitativo diper l’infanzia riportanti i marchi “Disney” e “Marvel” che, per fattezza e qualità, hanno indotto i militari a ipotizzare che ...

Palermo, falsi marchi giocattoli: sequestrati 11 mila prodotti contraffatti ilSicilia.it

