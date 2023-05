Gianluca Romele | “La paura dell’orso ha fatto aumentare la vendita di armi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il titolare di Armeria Sebina (Bergamo), fra le sette più scelte in Italia, lancia l’allarme Bergamo, 29 maggio 2023. In Trentino le aggressioni, prima di quella del 6 aprile, sono state ben sette in nove anni, un elenco lungo e drammatico che continua a fare discutere, accedendo un faro sul problema dell’autodifesa dagli animali. È per questo che soprattutto nelle zone di montagna, dove è consuetudine fare escursioni, praticare del trekking o semplicemente uscire a fare una passeggiata domenicale a piedi o in bicicletta, in concomitanza con ladegli animali selvatici, cresce esponenzialmente l’errato fenomeno di difendersi dagli stessi con le. Ma qual è la situazione normativa italiana in tema di legittima difesa in situazioni di pericolo, soprattutto di fronte ad animali appartenenti a specie protette? La ...