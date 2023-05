Giancarlo Magalli | ira su Michele Guardì e Salvo Sottile | cosa ha scritto sui social

ha recentemente espresso un profondo rancore nei confronti del suo ex collega, Michele Guardì , con cui ha condiviso trent'anni di lavoro nel programma ' I Fatti Vostri '. Il ...... cogliendo l'occasione per fare una battuta delle sue: 'Se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così...'si scaglia contro il suo collega: 'Ha iniziato una strana ...Su Facebook l'amarezza del conduttore nei confronti del regista con cui ha lavorato per oltre trent'anni a 'I Fatti ...

Giancarlo Magalli polemico con Guardì: Non mi nomina mai, forse per non scontentare Sottile Fanpage.it

Parla Magalli. Torna a farsi sentire sui social, stavolta citando il suo storico amico, Michele Guardì (voce e mente de I fatti vostri).Giancarlo Magalli ha recentemente espresso un profondo rancore nei confronti del suo ex collega, Michele Guardì, con cui ha condiviso trent'anni di lavoro nel programma "I ...