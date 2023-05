Giancarlo Magalli contro Michele Guardì | “Trent’anni di ‘Fatti Vostri’ e non mi nomina mai Forse non vuole scontentare Salvo Sottile”

(Di lunedì 29 maggio 2023)perhanno condotto insieme la fortunata trasmissione I Fatti Vostri. Ma come sempre accade prima o poi arriva il momento di passare il testimone. Passaggio di consegne avvenuto nel 2021 a favore di. Per un lungo periodosi era ritirato dalle scene a causa di un linfoma alla milza e solo recentemente è tornato sul piccolo schermo come ospite di Verissimo per raccontare i mesi difficili. Oggi, invece, sui social si mostra più agguerrito che mai. E proprio su Facebook il conduttore si scagliacon un post polemico: “è stato ospite in parecchi programmi ultimamente, soprattutto a promuovere il ...

ha recentemente espresso un profondo rancore nei confronti del suo ex collega, Michele Guardì, con cui ha condiviso trent'anni di lavoro nel programma 'I Fatti Vostri'. il conduttore ..., da un anno e mezzo senza programma dopo aver lasciato Rai2, sembra non aver preso bene le parole del suo amico (o ex)., su Facebook, parla delle ultime ospitate di Guardì, che in ...Estratto dell'articolo di Andrea Parrella per www.fanpage.itmichele guardì È unpolemico, quello che su Facebook si scaglia contro Michele Guardì, con cui per un trentennio ha dato vita a I Fatti Vostri, ...

Giancarlo Magalli polemico con Guardì: Non mi nomina mai, forse per non scontentare Sottile Fanpage.it

Ieri è andata in onda un’altra puntata di “Da noi a ruota libera”, condotta, come al solito, fa Francesca Fialdini. Tra i vari ospiti che la Fialdini ha avuto nel suo salotto, è andato anche ...Giancarlo Magalli non ci sta. Il conduttore su Facebook ha parlato di Michele Guardì con cui ha lavorato in Rai per oltre 30 anni.