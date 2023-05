GF Vip | Oriana e Daniele si sono lasciati Lei si sfoga | «Non sto bene»

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 29 maggio 2023)Marzoli eDal Moro hanno interrotto la loro relazione. La storia tra i due ex volti del Grande Fratello Vip pare sia giunta al capolinea, e a confermare il tutto è stata direttamente la ragazza. Mediante dei commenti su Twitter, infatti, la protagonista ha ammesso di non stare affattoe, inoltre, ha lanciato un appello a tutte le persone che la seguono che riguarda proprio. In particolare, la giovane ha ammesso di trovarsi in un momento molto complicato della vita, pertanto, preferisce non prendere visione di contenuti che riguardino il suo, ormai, ex.Marzoli conferma la rottura conDal Moro: lo sfogo sui social Dopo la fine della storia tra Nicole Santinelli e Carlo Mancini, anche un'altra coppia facente parte del mondo dello spettacolo è ...