GF VIP | le lacrime e il dolore di Oriana Marzoli | la fine della storia con Daniele Dal Moro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lad’amore traDel, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7, sembra essere giunta al termine. In una sconvolgente dichiarazione,ha chiesto ai suoi fan di smettere di inviarle foto o qualsiasi altra cosa che riguardi il suo ex fidanzato. Nel corso di una room su Twitter, la giovane non è riuscita a trattenere le, mostrandosi visibilmente sofferente e sconvolta per il comportamento avuto daDal. L’annuncioseparazione diDaldopo il GF VIP 7 Nonostante le speranze di alcuni fan che fosse solo una fase passeggera,...

Alcune fan della coppia hanno scritto sui social quanto sono dispiaciute per la fine della relazione tra i ......Oriana Marzoli ha ricondiviso su Twitter la foto di una ragazza inche scrive di essere così da ieri per via della rottura tra gli ex concorrenti del Grande Fratello: Sono inper ...

