Getta alcol su volto della moglie e le dà fuoco | ricercato

(Di lunedì 29 maggio 2023) Una donna di 32 anni è ricoverata in gravi condizioni nel centro grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi dopo che il marito le hato dell'sule le ha dato. L'...

Una donna di 32 anni è ricoverata in gravi condizioni nel centro grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi dopo che il marito le ha gettato dell'sul volto e le ha dato fuoco. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio a Galatone, in provincia di Lecce, in casa della coppia al culmine di una lite. Subito dopo l'uomo, di origine marocchina e ...Le probabili formazioni Sport [ 29/05/2023 ] Lein viso, le dà fuoco e la accoltella: donna gravissima, si cerca il marito Cronaca [ 29/05/2023 ] A Brindisi vince Marchionna, a Carovigno ...Il fungo - killerl'Italia nel terrore Il 10 maggio scorso il tunisino ha violato la ... dedito all'abuso die sostanze stupefacenti, e il pericolo che possa nuovamente aggredire ...

Le getta alcol in viso, le dà fuoco e la accoltella: donna gravissima ... TeleRama News

Una donna di 32 anni è ricoverata in gravi condizioni nel centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi dopo che il marito le ha gettato dell’alcol sul volto e le ha dato fuoco. L’aggressi ...Una donna di 32 anni è ricoverata in gravi condizioni nel centro grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi dopo che il marito le ha gettato dell'alcol sul volto e le ha dato fuoco. (ANSA) ...