(Di lunedì 29 maggio 2023) Ildopo aver ottenuto la promozione in Serie A stando al futuro e il primo tassello è ildiIldopo aver ottenuto la promozione in Serie A stando al futuro e il primo tassello è ildi. L’allenatore ha fatto crescere la squadra dal suo arrivo fino a portarla al secondo posto in Serie B. La società è già al lavoro prolungare un altro anno il contratto fino al 2025 e aumentare l’ingaggio. Lo riporta il Secolo XIX.

Genoa, si lavora al rinnovo di Gilardino: le ultime

