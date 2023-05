Gas | crolla il prezzo | ecco chi risparmierà 1 200 euro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ildel gas ha subito un crollo verticale anziché una semplice diminuzione. Dall’inizio dell’anno, le quotazioni sono scese da 140 a 24,8al megawattora, secondo i dati di chiusura delle contrattazioni del venerdì scorso. Questo valore ci riporta ai livelli di ottobre 2021, un periodo in cui ancora non si credeva possibile che la Russia potesse innescare una guerra che avrebbe quasi spinto l’economia globale verso una nuova recessione, a causa della crisi energetica. Quanto si può risparmiare Si tratta di una notizia estremamente positiva per i bilanci delle famiglie e delle imprese, oltre che per i governi che hanno dovuto sostenere aziende e cittadini durante l’ultimo anno e mezzo, affrontando l‘aumento esorbitante delle bollette energetiche. Nel frattempo, mentre aspettiamo di capire quando e in che modo il crollo dei prezzi del gas avrà ...

I futures , ossia i contratti siglati a un prezzo stabilito oggi per un acquisto che avverrà in futuro, non segnalano aumenti del costo delfino al prossimo autunno. È un buon segnale, perché di ...E' importante assicurarsi di chiudere ile staccare la corrente elettrica e: evitare comunque ... le immagini Maltempo, via Saffi inondata di acqua e fangoun ponte a Molinella: le ...... Prezzo dele può scendere ancora, ma a una condizione

Gas, crolla il prezzo: ecco chi risparmierà 1200 euro QuiFinanza

Il gas scende sotto i 25 euro e questo consente minori costi per le famiglie. Lo scenario internazionale sta lentamente cambiando, per avere un quadro più chiaro sarà necessario attendere il prossimo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...