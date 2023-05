Galatone Lecce | cosparge di alcol la moglie e dopo averle dato fuoco l’accoltella | ricercato il marito

(Di lunedì 29 maggio 2023) Una donna di 32 anni è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale grandi ustionati di Brindisi, per essere poi ricoverata in Rianimazione. Sarebbe stato il, secondo le prime informazioni, adgettato dell’in volto, poi le avrebbee, infine, l’avrebbe accoltellata due volte. È accaduto all’interno dell’abitazione della coppia a, in provincia di, al culmine di una lite tra i due.l’aggressione, ildi origine marocchina proprietario di una piccola attività di ristorazione e – come scrive Repubblica – già noto alle forze dell’ordine, è fuggito facendo perdere le tracce ed è attualmentedai carabinieri della cittadina pugliese, insieme ai militari ...

L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio a, in provincia di, in casa della coppia al culmine di una lite. Subito dopo l'uomo, di origine marocchina e già noto alle forze dell'ordine, è ......Perrino di Brindisi la donna di 32 anni che questo pomeriggio è stata vittima adi una ... I sanitari giunti sul posto hanno trasportato la donna prima al Fazzi die poi trasferita al ...È accaduto all'interno dell'abitazione della coppia a, in provincia di, al culmine di una lite tra i due. Dopo l'aggressione, il marito di origine marocchina proprietario di una ...

Galatone (Lecce), cosparge di alcol la moglie e dopo averle dato ... Open

La giovane donna è ricoverata nel reparto grandi ustionati per le gravissime ferite riportate, anche da arma da taglio.Prima avrebbe cosparso di alcol la moglie, poi le avrebbe dato fuoco e l'avrebbe accoltellata due volte. È successo a Galatone, in provincia di Lecce. La donna di 32 anni è ricoverata in condizioni ...