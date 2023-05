Fusi | «La Juve riparta da Chiesa e Vlahovic | su Giuntoli…»

(Di lunedì 29 maggio 2023) Le parole di Luca, ex calciatore dellantus, sulla stagione dei bianconeri che si appresta a terminare Lucaha parlato dellantus in esclusiva antusNews24. PAROLE – «Faccio due nomi. Sicuramente, insieme ai giovani arrivati dallantus Next Gen, sono basi importanti da cui ripartire nella prossima stagione.è un giovane di grandi qualità che quest’anno è stato tartassato da tanti infortuni. La prossima potrebbe essere la stagione del riscatto. Giuntoli? Sicuramente è una persona che lavora molto bene e sa quello che vuole. Lo ha dimostrato in questi anni al Napoli fino allo Scudetto e ancora prima al Carpi, dove ha contribuito al miracolo della società. Sicuramente portare ...

Le parole di Luca, ex calciatore della Juventus, sulla stagione dei bianconeri che si appresta a terminare Lucaha parlato della Juventus in esclusiva a JuventusNews24. PAROLE - "Faccio due nomi. Sicuramente Chiesa e Vlahovic, insieme ai giovani arrivati dalla Juventus Next Gen, sono basi importanti da cui ripartire nella prossima stagione. Chiesa è un giovane di grandi qualità che quest'anno è stato tartassato da tanti infortuni. La prossima potrebbe essere la stagione del riscatto. Giuntoli? Sicuramente è una persona che lavora molto bene e sa quello che vuole. Lo ha dimostrato in questi anni al Napoli fino allo Scudetto e ancora prima al Carpi, dove ha contribuito al miracolo della società. Sicuramente portare ...

Fusi in ESCLUSIVA a Juventusnews24: «La Juve riparta da Chiesa e Vlahovic. Allegri…». Intervista all'ex bianconero Luca Fusi, ex Juve, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Dal momento del ...