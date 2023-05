Furti ai distributori automatici nel Napoletano | un arresto

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEra diventato il terrore dei titolari didella penisola sorrentina, colpiti quattro volte tra il novembre e il gennaio scorsi. Ora la svolta: a Pistoia, i carabinieri della compagnia di Sorrento (Napoli) hanno infatti notificato un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari con l’ausilio del braccialetto elettronico, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, ad un uomo di origine georgiana già noto alle forze dell’ordine, attualmente detenuto per altra causa nel carcere del comune toscano. L’uomo è accusato complessivamente di quattro, l’ultimo dei quali compiuto con un complice allo stato ancora da identificare. Tutto era partito il 18 novembre 2022, quando il titolare di alcuni punti vendita di ...

automatici nel napoletano, arrestato ladro seriale in Penisola sorrentina . Quattro colpi in soli due mesi da novembre a gennaio, disposti i domiciliari dalla Procura di Torre ...... rendendo più difficili i tentativi di intrusione per tutelarsi contro i. Allo stesso tempo, ... Inoltre, è possibile richiedere la duplicazione delle chiavi solo presso idi Roma ...... che cercano i pochi spiccioli, tanto da mettere a segno deiche hanno più che altro un tono ... e l' Artistico Frattini , dove sono state ben 9 irovinati . Il bilancio dell'ultimo ...

Furti a distributori automatici nel Napoletano, un arresto - Campania Agenzia ANSA

Era diventato il terrore dei titolari di distributori automatici della penisola sorrentina, colpiti quattro volte tra il novembre e il gennaio scorsi. Ora ...Era diventato il terrore dei titolari di distributori automatici della penisola sorrentina, colpiti quattro volte tra il novembre e il gennaio scorsi. A Pistoia, i carabinieri della compagnia ...