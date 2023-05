Funzionario indiano perde il cellulare e fa prosciugare una diga

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ungovernativo in India è stato sospeso dopo aver ordinato diun bacino idrico per recuperare il suo telefono da 1200 dollari: ci sono voluti tre giorni per pompare due milioni ...

Ilha inizialmente chiamato in soccorso i sommozzatori, poi ha pagato per far intervenire una pompa e ha spiegato di aver avuto il permesso verbale da unlocale di drenare "un ...... nello statocentrale del Chhattisgarh , quando gli è caduto inavvertitamente lo smartphone ...si era giustificato prontamente dicendo di aver ottenuto un permesso verbale da un altoVoleva recuperare il suo telefono da 1200 dollari ilche ha ordinato di prosciugare il bacino di una diga dopo aver fatto cadere il cellulare in acqua mentre si scattava un selfie. L'ispettore alimentare Rajesh Vishwas ha ...

Perde il cellulare: funzionario indiano fa prosciugare la diga Corriere TV

Un funzionario governativo in India è stato sospeso dopo aver ordinato di prosciugare un bacino idrico per recuperare il suo telefono da 1200 ...Un funzionario indiano ha prosciugato un’intera diga per recuperare il suo cellulare che era terminato in acqua mentre si scattava un selfie.