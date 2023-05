FUBAR | la seconda stagione sembra un' occasione da non perdere per Arnold Schwarzenegger come per Netflix

(Di lunedì 29 maggio 2023) Attenzione: piccoli spoiler su, la serieconLa premessa di, l'ultima serie action, che ha il pregio di aver segnato il ritorno dinel mondo dello spettacolo, è “proprio quando pensa di esserne fuori, lo riportano dentro”. La storia è ispirata a True Lies, commedia d'azione datata 1994, che aveva sempre Schwarzy nei panni di un agente della CIA, Harry Tasker, che doveva salvare il mondo cosìil suo matrimonio. Si tratta di un grande ritorno a un genere che ha contribuito a rendere l'attore di Conan e Terminator un improbabile volto per i film da vedere in famiglia nonché una delle superstar più redditizie degli anni Ottanta e Novanta. Mi sono detto: "Deve ...

Insomma, il finale diè una sorta di porta spalancata. Pronta per unastagione che non dovrebbe tardare nell'essere ufficializzata.In Italia, invece, la classifica è leggermente diversa:è inposizione, preceduto dalla serie drammatica Il silenzio . Ideata da Nick Santora (ricordato anche per I Soprano, Law & Order ...Cosa significaè un'espressione creata dai soldati americani e diventata popolare durante laGuerra Mondiale. È l'acronimo di "Fucked Up Beyond All Repair/Recognition" o, volendo ...

Fubar 2 ci sarà Ecco cosa sappiamo finora Today.it

Un agente della CIA, pronto ad andare in pensione, scopre un particolare segreto in merito alla sua famiglia: anche sua figlia lavora per la CIA. Il protagonista, nonché Arnold Schwarzenegger, si trov ...Il divo di origini austriache si è aperto circa il collega, che per motivi di salute ha dovuto ritirarsi dalle scene. In un'intervista con CinemaBlend, Schwarzenegger ha affermato che Willis dovrebbe ...