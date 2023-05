Francesco Starace nuovo partner della svedese Eqt Infrastructure

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Eqt è lieta di annunciare la nomina dicomedell’Advisory Team di Eqt”. E’ quanto si legge in una notasocietà. In passato,è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, una delle principali energy utility company al mondo leader nella transizione energetica sostenibile. Nel suo ruolo, agirà come advisor dedicato alla piattaforma globale di Eqt, lavorando al fianco di oltre 120 professionisti. In questoruolo,contribuirà – grazie alla sua grande esperienza – alle attività di investimento, supportando le portfolio company e le iniziative strategiche. Grazie a una carriera di oltre ...

