FOTO – Van der Gragt | «È ora di andare a casa con un sorriso e una lacrima Grazie…»

(Di lunedì 29 maggio 2023) Stefanie van der Gragt, difensore dell'Inter Women, ha pubblicato un post sui social network al termine della sua carriera calcistica con la squadra nerazzurra. POST – Queste le parole e la foto condivise da Stefanie van der Gragt, difensore dell'Inter Women. "È ora di andare a casa. con un sorriso e una lacrima. Compagne di squadra, staff, tifosi e tutto il club, GRAZIE DI TUTTO".

