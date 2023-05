Foti | “La linea di FdI non la dettano i giornali Sulla fiamma deciderà la base | non certo Repubblica”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 maggio 2023) Fratelli d’Italia non ha nessuna intenzione di togliere dal proprio simbolo latricolore, che terrà anche alle prossime elezioni europee. Il responsabile organizzazione Donzelli ha negato che la possibilità sia sul tavolo della trattativa per l’accordo elettorale con il Ppe. Lo ribadisce Tommaso, forte e chiaro. “di Fratelli d’Italia decide la, non. Uno può scrivere quello che vuole, ci mancherebbe. E la fantasia si può anche mettere in un articolo, ovviamente. Poi però non penso che i partiti, con tutto il rispetto per chi scrive gli editoriali, si facciano condizionare da questi ultimi; o dal pensiero di chi, dalle colonne di un quotidiano, ritiene di dover indicare unapolitica”. Di una ...