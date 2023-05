Forza Italia | Strade e marciapiedi ormai invasi dall’erba infestante

(Di lunedì 29 maggio 2023) – “A Roma, nella città più verde d’Europa, oltre al problema dei rifiuti si prosegue ad abbandonare proprio la cura e la manutenzione del verde e dellecittadine invase, dimenticando ancora una volta l’attenzione al ‘green’, tanto sbandierata in campagna elettorale dall’attuale maggioranza. “, parchi, giardini pubblici stanno diventando impraticabili ed oltre ai disagi per i cittadini si dovranno programmare maxi interventi, quindi fuori tempo e chiaramente altamente costosi. L’ennesimo lascito della Giunta Raggi che tolse dal Contratto di Servizio ad Ama il compito del diserbo e lo sfalcio dell’erbademandando il Servizio ai Municipi, dando loro scarsi mezzi, risorse umane ed economiche. “Ai nostri appelli che da tempo stiamo ...

Francesco Rucco, sindaco uscente, è sostenuto da quattro liste: Lega Salvini,, Fratelli d'Giorgia Meloni, Rucco sindaco. Al ballottaggio nessun apparentamento ufficiale per ...Chi sono i due candidati Il primo sfidante al ballottaggio per la poltrona di primo cittadino è Daniele Silvetti, candidato del centrodestra appoggiato da Fratelli d', Udc,, Lega ...... con la messa in campo di risorse comuni con il fondo Next Generation Eu, di cui l'è la ... Ladella speranza Il sogno di un'Europa unita, come strada per superare la piaga dei nazionalismi, ...

Nuovo attacco di Febbo alla giunta comunale: "La pro loco Ferrara ha fallito su tutta la linea" ChietiToday

Urne chiuse nei Comuni delle due Regioni a Statuto speciale chiamati oggi a eleggere il loro nuovo sindaco. Quattro i grandi centri siciliani al voto: Catania, Trapani, Siracusa e Ragusa. Nessuna citt ...In programma due assessori a Bpe, 2 alla Lega, 2 o 3 a Fratelli d'Italia. Forza Italia alla presidenza del Consiglio.