Forza Italia Napoli | “No all’aumento della Tari”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Tra le tante discussioni interne alla maggioranza apprese dai giornali e dai social, manca la più importante: l’aumento. Domani il consiglio comunale dovrà votare l’aumento di una tassa sui rifiuti maggiorata del 20%, noi dinon siamo disposti a farlo. Al contrario, abbiamo preparato diversi emendamenti voltidegli sgravi fiscali a carico dei contribuenti, per spalmare sul lungo periodo l’aumento dei costi, per cancellare la tassazione laddove i redditi non la possono sostenere; daremo battaglia in aula per scongiurare il salasso! Una tassa ingiusta, che non fa distinzioni di quartiere, ne aiuterebbe a rinre una inesistente raccolta differenziata che in città è ferma ad una percentuale bassissima (meno del 40%) ...