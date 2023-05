Forum aree interne | l’arcivescovo Accrocca | “Puntare su una proposta organica di sviluppo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Torna ildelle, nato nel 2019 per volontà delmetropolita di Benevento mons. Feliceper fare fronte ai problemi specifici delleperiferiche ed in particolare di quelle del nord-est della Campania. Al Centro La Pace di Benevento ilè dedicato ai giovani e prevede lavori di approfondimento fino a mercoledi prossimo, puntando sul dialogo, sul coraggio e sulla reciprocità. Ai lavori odierni, che si sono articolati in una tavola rotonda con le associazioni, ha partecipato anche il Prefetto Carlo Torlontano. Nell’aprire la seduta il Prefetto ha sottolineato come il Sannio sia un territorio molto fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico che costituisce un grave ostacolo ...