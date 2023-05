Fondi di sviluppo e Pnrr | Fitto incontra i governatori

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Si è svolto questa mattina un incontro con il ministrorelativo aie Coesione. Il nulla”. Lo scrive il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un post sarcastico diffuso sulla sua pagina Facebook. Il governatore in mattinata ha partecipato ad un summit con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, ile le Politiche di coesione, Raffaele. Il ministro per gli Affari Europeihato iper parlare didi coesione eDopo le riunioni dello scorso 25 maggio, il ministro per gli Affari Europei,hato oggi il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, con il ...

... lo stato di avanzamento dei lavori per spiegare anche come verranno spesi ied evidenziare le ricadute positive sul territorio e gli scenari difuturi per la città. Si parla di "......e mette l'Italia nelle condizioni già conosciute in passato da alcuni Paesi in via didove ... Peraltro queste risorse saranno indirizzate inche trasformeranno di fatto tutti gli italiani ......Provincia di Livorno sono destinati " investimenti importanti che passano daeuropei, statali e regionali, in particolare questi ultimi, che nel complesso servono a creare occasioni di...

[Comunicato stampa Giunta regionale Basilicata] Fondi sviluppo e ... Regioni.it

Il ministro per gli Affari Europei Fitto ha incontrato i governatori per parlare di fondi di coesione e sviluppo e Pnrr.Stampa “Si è svolto questa mattina un incontro con il ministro Fitto relativo ai Fondi Sviluppo e Coesione. Il nulla”. E’ il lapidario commento del governatore della Campania Vincenzo De Luca sui soci ...