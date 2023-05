Fondi a progetti ecologici per compensare le emissioni dei voli | ma ha davvero senso?

(Di lunedì 29 maggio 2023) Volontà diconcretamente ledi Co2 o semplice greenwashing? L'interrogativo si riversa sul presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, aspramente criticato da settimane per l'alto numero diprivati che il politico belga utilizza nel corso dei suoi viaggi per...

saranno strutturati su periodi di studio e ricerca sia in impresa, da un minimo di 6 a ... "I dottorati innovativi sono la misura che maggiormente incarna la mission del PNRR e dei...... investimenti, ricerche effettuate efuturi. 'La crescita inarrestabile dell'Oncologico di ... per l'Istituto, la possibilità di accedere a, finanziamenti, cordate di ricerca, che hanno ......messa in sicurezza e regimentazione idraulica di Fosso Grande finanzianti con 760mila euro di...e regimentazione idraulica di Fosso Grande Quello da 760mila euro è solo uno dei dueche ...

Pnrr, dalla rivoluzione verde lombarda alla riqualificazione urbana in Campania: i progetti delle ... Il Sole 24 ORE

A Lombardia ed Emilia Romagna la maggior parte delle risorse del Pnrr contro il dissesto idrogeologico. I dati.A Lombardia ed Emilia Romagna la maggior parte delle risorse del Pnrr contro il dissesto idrogeologico. I dati.