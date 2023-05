Fondazione Inclusione Salute e Cura Roma Litorale | “Nuovi spazi dedicati a Maurizio Zeppilli”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ostia – La Presidente Ilde Narducci, il Direttore Generale Stefano Galloni e tutta lasi uniscono al dolore per l’improvvisa scomparsa di(leggi qui): “Uomo dalle spiccate doti umane e di rara umiltà, ha saputo dare lustro alla nostra comunità sia da professionista di alto profilo sia da persona impegnata per il rilancio di questo territorio”. “Ricordiamo il suo impegno per il sociale – proseguono – e la sua vicinanza, sempre e costante, non ultima quella per il rinnovo e l’ampliamento degliin uso alla(ex Città dei Mestieri) che consentirebbe di dare supporto a tanti bambini in lista di attesa, migliorare notevolmente la qualità ...