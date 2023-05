(Di lunedì 29 maggio 2023) Chefossero rimasti in ottimi rapporti, era cosa risaputa. Anche che si frequentassero per le occasioni speciali per il bene del figlio Nathan Falco, ...

Che Elisabetta Gregoraci efossero rimasti in ottimi rapporti, era cosa risaputa. Anche che si frequentassero per le occasioni speciali per il bene del figlio Nathan Falco, 13enne già ceo di una società

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, reunion a Monaco TGCOM

I due ex al Gp insieme, poi a cena tra canti e balli scatenati Anzi verrebbe da dire: sempre insieme! Dopo la passerella a Cannes per l'evento mondano dell'Amfar in cui si sono presentati in coppia, a ...