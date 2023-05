Flat tax? In realtà è già presente Ecco come le sostitutive incidono sull' Irpef

Dallavantaggi solo per i più ricchi' Quanto alle importazioni l'Istat spiega che gli acquisti da quasi tutti i principali paesi partner extra Ue27 sono in calo su base annua e la flessione ...Nell'ambito del progetto di riforma fiscale si è più volte parlato di, i contorni ancora non sono definiti, infatti i membri del Governo Meloni hanno più volte paventato tale ipotesi, ma mai del tutto definita nei suoi contorni. Laè anche definita ..."La nostra proposta e' quella di applicare unasui lavoratori neoassunti under 35, per assoggettarli ad un'imposta del 5% per i primi cinque anni di attivita'. Se vogliamo che il lavoro ...

Fisco, verso la flat tax: già tagli all'Irpef di 10 miliardi. Così affitti e Iva

Il fisco italiano è già pieno di tante flat tax, che sottraggono all'Irpef almeno 10 miliardi a cadenza annuale ...Il lavoro sulla riforma fiscale con estensione della flat tax a lavoratori dipendenti e pensionati continua, ma a che punto siamo Si riuscirà a cambiare il sistema fiscale