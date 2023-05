Commenta per primo Presente all'evento Inside the Sport a Coverciano, l'agente Federico, procuratore anche di Terracciano, ha parlato ai microfoni dei media presenti, fra cui ......Ci Napoli 07/04/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto Carmelo Imbesi/... Ha l'appuntamento conper parlare di Meret "No, sinceramente no. Abbiamo scherzato su ...... l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali , i procuratorie Giuffredi, i dirigenti Giovanni Barone () e Cristiano Giuntoli (Napoli) il presidente allenatori calcio Renzo Ulivieri . ...

Fiorentina, Pastorello annuncia: 'Terracciano resta' | Serie A ... Calciomercato.com

Presente all'evento Inside the Sport a Coverciano, l'agente Federico Pastorello, procuratore anche di Terracciano, ha parlato ai microfoni dei media presenti, fra cui Violanews: "Ormai sono tante le p ...Inter, Pastorello parla di Champions e del futuro di Acerbi. L’Inter, così come la Roma e la Fiorentina, è una delle tre squadre italiane finaliste in Europa. I nerazzurri, dopo aver suggellato la qua ...