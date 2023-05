Fiorentina | Barone | «Italiano al Napoli? Non posso dire niente…»

(Di lunedì 29 maggio 2023) Le parole di Joe, dirigente. della, sul futuro di Vincenzoin viola. I dettagli Joeha parlato dellaa margine di un evento tenutosi a Coverciano. PAROLE – «? Ci abbiamo sempre creduto e lo abbiamo sempre sostenuto, sia lui che la squadra, quando le cose non andavano bene. Abbiamo sostenuto il gruppo e pian piano il gruppo, lavorando, è arrivato a queste due finali. La finale di Conference League per noi è importantissima, definisce anche il futuro europeo per il prossimo anno.? Non so queste storie da dove escono. Noi rispettiamo Spalletti, il campione d’Italia, che ha fatto una grande annata. Non voglio entrare in questo tema».

Il direttore generale della Fiorentina ha risposto a una domanda in merito all'interessamento del Napoli per Vincenzo italiano.Evento di prestigio oggi a Coverciano, al Museo del Calcio dove va in scena il premio "Inside the sport 2023". Come mostrano le immagini di Firenzeviola.it, tra questi il direttore ...