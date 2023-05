Fiorentina | Barone | “Abbiamo sempre creduto in Italiano”

Leggi su sportface

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il direttore generale della, Joe, ha parlato nel corso della cerimonia del premio MCL “Inside the Sport” organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, con il patrocinio e supporto USSI, al Museo del calcio di Coverciano. Ecco le sue parole: “Ine losostenuto anche quando le cose non andavano bene ed i risultati non arrivavano.sostenuto il gruppo e con il loro lavoro siamo arrivati alle due finali. Per noi la Conference è molto importante perché ci potrebbe permettere di andare in Europa League l’anno prossimo”. E ancora: “Se mi ha contattato De Laurentiis per? Non è un tema nel quale voglio entrare. Sono quattro anni che io e Rocco Commisso siamo in ...