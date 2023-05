Finale Europa League | Roma recupera Dybala

(Di lunedì 29 maggio 2023) Non gioca una partita da titolare da un mese e mezzo, ma l'ultimo allenamento ha dissipati i dubbi. Paulo, secondo quanto riporta Sky Sport, hato e partirà per Budapest dove la...

... l' Inter in Champions, la Roma inLeague e la Fiorentina in Conference. Oltre al trofeo, la possibile vittoria indelle squadre può significare tanto anche per la prossima ...Paulo Dybala, secondo quanto riporta Sky Sport, ha recuperato e partirà per Budapest dove la Roma giocherà mercoledì ladiLeague contro il Siviglia. Il dolore alla caviglia è ora ...Jesus Navas, terzino del Siviglia, ha parlato al sito ufficiale della UEFA in vista delladiLeague contro la Roma. Ecco le sue parole: 'Non vedo l'ora, è un'altra grande opportunità. Abbiamo di fronte un'avversaria molto difficile e sarà una partita combattuta. Spero di ...

Roma, Dybala vuole giocare la finale di Europa League: la situazione Corriere dello Sport

Mancano ancora gli ultimi verdetti della stagione 2022/23: ecco cosa può cambiare con i trionfi di giallorossi e viola nelle rispettive competizioni ...Verso Siviglia-Roma, ecco la maglia ufficiale della finale (Video) - A.S. Roma - Cresce l’attesa per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia che si giocherà... - Marione.net - La ControInformaz ...