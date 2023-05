Fiaccolta per le tre giovani vite spezzate tragicamente | funerali al Palazzetto dello Sport

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ il giorno del dolore e di una incredulità che continua a non trovare risposte, quello che sta vivendo la comunità di Ariano Irpino ma, in generale l’Irpinia tutta, attonita alla notizie di tressimi portati via alla vita troppo presto. Il Tricolle si sveglia in un lunedì nero, un clima surreale con alcune attività commerciali che hanno deciso di non alzare la saracinesca, al pari del bar Voglia di caffè di cui era proprietario una delle vittime, Emilio D’Avella, dove lavorava la sua decennale compagna di vita, Pamela Mustone, in moto con il fidanzato al momento dell’incidente mortale, e dove passava gran parte delle sue serate Emanuele Serafino, il ragazzo sull’altra moto vittimaschianto con un auto il cui conducente è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Fiori e lumini campeggiano davanti al ...