Festival CinemAmbiente 2023 | annunciato il programma

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 29 maggio 2023)ildi, manifestazione che si terrà dal 5 all'11 giugno a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB. Lunedì 5 giugno, in coincidenza con la Giornata Mondiale dell'Ambiente indetta dall'ONU, prenderà il via la ventiseiesima edizione di, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Gaetano Capizzi. Si svolgerà dal 5 all'11 giugnoa Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile in replica, tramite il sito www..it, fino al 18 giugno. Proiezioni, incontri, mostra fotografica, streaming online: tutto a ...