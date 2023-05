Fernando Alonso | “Sorpreso che non sia uscita una Safety Car”

(Di lunedì 29 maggio 2023)non sta correndo per fare la comparsa e questo lo si era capito ben presto. Il pilota della Aston Martin ha piazzato un’altra ottima prestazione si è conquistato il secondo posto al Gran Premio di Monaco. Se la vittoria di Verstappen non è mai stata in discussione, nulla toglie però alla sua di gara in cui è stato bravo anche a fare i conti la pioggia. Al termine del GP è intervenuto per commentare la sua giornata, ecco dunque cosa ha detto.: “Max ha guidato bene, mai avuta reale opportunità”– Crediti Foto: Aston Martin FacebookQueste dunque le parole pronunciate dal pilota della Aston Martin nel post gara e raccolte da Sky: “Oggi è stato difficile, abbiamo scelto di partire con le gomme dure, abbiamo mollato l’opportunità di ...

