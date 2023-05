(Di lunedì 29 maggio 2023) Ad oggi l’unica squadra in grado di tenere il passo del Galtasaray e con ancora una minima speranza legata alla matematica di titolo, ildi Jorge Jesus va a caccia di punti contro uninvischiato nella lotta per non retrocedere. I gialloblu sono freschi della qualificazione alla finale di coppa, dove affronteranno il Basaksehir in un accesissimo derby di InfoBetting: Scommesse Sportive e

...00 PARAGUAY PRIMERA DIVISION - APERTURA Olimpia Asuncion - Ameliano 1 - 3 (Finale) TURCHIA SUPER LIG Alanyaspor - Kasimpasa 19:00 Ankaragucu - Galatasaray 19:0019:00 ...Super Lig turca: possibili vincenti Galatasaray (in Ankaragucu - Galatasaray) Fenerbahçe (in Fenerbahçe -) Giresunspor (in Giresunspor - Trabzonspor) Istanbulspor o pareggio (in ...Vittoria probabile anche per ilcontro l', promettono gol anche Fatih Karagumruk - Kayserispor e Alanyaspor - Kasimpasa. Pronostici: la scelta del Veggente

Fenerbahce-Antalyaspor (martedì 30 maggio 2023 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Ankaragücü'nün ve Galatasaray'in yöneticileri maçtan önce birlikte yemek yedi. Ankara'daki sampiyonluk maçindan önce sosyal medyada paylasilan görüntüye Fenerbahçe taraftari ates püskürdü.Süper Lig'in 36. hafta maçinda Fenerbahçe ile Antalyaspor karsi karsiya geliyor. Futbolseverler Fenerbahçe Antalyaspor canli izle Fenerbahçe Antalyaspor sifresiz canli izle aramalari siklastirdi. Maçi ...