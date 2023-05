Fenerbahce-Antalyaspor martedì 30 maggio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ad oggi l’unica squadra in grado di tenere il passo del Galtasaray e con ancora una minima speranza legata alla matematica di titolo, ildi Jorge Jesus va a caccia di punti contro uninvischiato nella lotta per non retrocedere. I gialloblu sono freschi della qualificazione alla finale di coppa, dove affronteranno il Basaksehir in un accesissimo derby di InfoBetting: Scommesse Sportive e