Felipe Melo | «Rispetto per la Juve | ma sono interista»

(Di lunedì 29 maggio 2023) Le parole di, ex di Fiorentina, Inter e: «felice della vittoria della Coppa Italia, perché alla fine, ex centrocampista di, Fiorentina, Inter e, ha così parlato a Sportitalia riguardo alla finale di Coppa Italia. Di seguito le sue parole. LE PAROLE – «orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi, ma altrettanto orgoglioso di ciò che hanno fatto quelli della Fiorentina. Tutti lo sanno che anche se ho giocato alla, per la quale ho tantissimo, ho la Fiorentina e l’Inter nel mio cuore.felice della vittoria della Coppa Italia, perché alla fine...

Da segnalare che la squadra di casa ha giocato in 10 quasi tutta la ripresa per il rosso diretto a. In Paraguay colpo esterno de la Libertad sul Guairena con un gol per tempo di Gomez e ...Alcuni trasferimenti meno discussi furono Moretti (il primo nel 2000), Chiellini , Bojinov e, che tuttavia falli clamorosamente in bianconero. Molto più rumore furono i passaggi di ...L'ex giocatore di Fiorentina, Juventus e InterMel o, dopo aver finto il campionato Carioca col Fluminense , ha partecipato al programma I love mondays di DAZN , durante il quale ha provato a tracciare un suo bilancio della l otta Scudetto ...

Felipe Melo: "Inter, la finale di Istanbul da affrontare come la semifinale di Barcellona" Fcinternews.it

L'ex centrocampista dell'Inter, intervistato da Sportitalia, ha parlato della vittoria in Coppa Italia e della finale di Champions ...BELLA SORPRESA - Così Felipe Melo sulla finale di Istanbul: «Tanta roba arrivare in finale di Champions. COME NEL 2010 - Felipe Melo ricorda la semifinale di ritorno… Leggi ...