Alle ore 15 è partita la prevendita per- Sampdoria , ultima giornata di campionato in programma domenica alle ore 18.30 allo stadio Maradona . Un evento speciale perché a fine gara si terrà la premiazione con la consegna della coppa ...E' partita proprio una specie distraordinaria. La Nielsen ha certificato che i supporters delnel mondo occidentale sono più di 83, ora forse saranno diventati 120mln '. Come si ...Una curiosità: sono giunti in città tanti americani, non c'è posto allo stadio, è partita unastraordinaria. I dati della Nielsen dicono che i supporter delsono 83 milioni nel mondo, ...

Febbre Napoli-Samp: migliaia di tifosi in coda per i biglietti della festa Corriere dello Sport

Richiesta altissima di tagliandi per il grande show del Maradona in programma domenica sera, fila virtuale lunghissima ...La voglia di esserci per l'ultima in casa contro la Samp. già retrocessa, è dovuta alla cerimonia di consegna dello scudetto ed allo show che si svolgerà dopo il match ...