Fazio saluta Rai senza polemiche | le battute le lascia a Littizzetto e Serra

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’ultimo sipario suin Rai: «Sono stati 40 anni bellissimi» Corriere della sera, pagina 6, di Renato Franco. Sipario. Sigla. Che saluti che fa. Fabioieri sera prima di mezzanotte ha chiuso la sua esperienza in Rai. Ovazione in apertura di programma, lui che si batte la mano sul cuore, gli applausi che non finiscono. I ringraziamenti sono «al pubblico che mi ha sempre seguito», nessuna stoccata alla Rai («sono stati 40 anni bellissimi»), un’unica concessione all’amarezza ma con il sorriso («abbiamo aspettato segnali da Giove e da Marte che non sono arrivati»), allusione al contratto scaduto e non più rinnovato. Quando c’è Lucianai riferimenti al «divorzio» invece hanno il taglio dell’ironia. La comica si presenta con un carrellino per fare il trasloco: «Dai, che a mezzanotte scatta lo sfratto, i pesci li ...

