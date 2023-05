Fazio | la penosa “lettera d’addio” in tv Non ci mancherai | e a non rivederci

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag – Che Fabiosarebbe andato via dalla Rai lo sapevamo già. Che questo avesse poco a che fare con una presunta “cacciata” innescata dal cattivissimo e censore governo di centrodestra impegnato in una presunta rivoluzione della televisione pubblica, pure. Che il conduttore fosse semplicemente finito a libro paga – ben più sostanzioso – di Discovery, idem con patate. Ora, però, è giunto il tempo dei saluti. Proferiti – per quanto ci riguarda – con somma gioia. Caro, sei via dalla Rai ma purtroppo non dalla tv Ieri Luciana Litizzetto ha letto una “” in diretta, dedicata aprima dell’avvio dell’ultima puntata di Che tempo che fa. La solita robina strappalacrime, che ormai è diventata nel gergo satirico comune la “lacrima strappastorie”. Qualcosa che – spesso, ma ...