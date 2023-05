Fazio e Littizzetto vi scrivo | che squallore il vostro show d’addio

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Elenora Duse e Francesca Bertini erano dilettanti. Patetiche mestieranti a petto a noi, che facciamo autocritica mai. Noi, che siamo ridicoli e non ce ne rendiamo conto. Noi, che ci celebriamo non solo per vile calcolo materialistico, economicistico marxista ma perché davvero ci crediamo e ci aggrappiamo alle tende del pubblico, carne da canone, boccaloni da usare. Altrimenti non faremmo questa sceneggiata dell’ultima puntata, altrimenti un barlume di serietà potremmo quasi conservarlo. Topo Gigio era di destra o di sinistra? Lui era per collocazione democristiano, come mago Zurlì e Raffaella Carrà, ma pure questo Michele Serra lo è, tendenza cattocomunista gattopardesca ma democristiana senz’altro: che sarebbe stata la sua personale rivoluzione per cambiare il mondo? Ha cambiato il suo conto in banca, che è sempre un orizzonte fondamentale, ma insomma è uno che sulle cazzatine liceali ...