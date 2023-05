Fatto gravissimo | chi c’è dietro l’acqua verde del Canal Grande

(Di lunedì 29 maggio 2023) Prime ipotesi, non confermate, su chi potrebbe essere stato il protagonista dell'acquafluorescente nel. "Tutelare la bellezza della città"

Peraltro queste risorse saranno indirizzate in fondi che trasformeranno ditutti gli italiani ... significa un impoverimento evidente, di nuovoper i redditi medio - bassi. ...Flc Cgil:, la società civile si interroghi 'L'episodio di stamattina, una docente ferita da un alunno nell'Istituto Tecnico "Alessandrini" di Abbiategrasso (MI), ci lascia sgomenti ...Nel corso dell'incontro con le scuole per celebrare la Giornata della legalità, Di Matteo ha ribadito che si è trattato di "un episodioche si inquadra in un clima più generale di vera e ...

Venezia, continua il mistero del Canal Grande verde fluo. Il prefetto: "Fatto gravissimo, aumentiamo i contro… la Repubblica