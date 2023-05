Farmaciauno | Sconti fino al 70% su medicinali e parafarmaci con consegna in 24 72 ore

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 29 maggio 2023), la farmacia digitale lanciata nel 2014, offre un vasto catalogo di oltre 90.000 prodotti per la salute e il benessere, disponibili per l’acquisto con pochi click. L’azienda si impegna a fornire qualità, accessibilità e professionalità, con spedizioni rapide in 24/72 ore. Il catalogo di, autorizzato dal Ministero della Salute, è suddiviso in categorie per facilitare la ricerca di farmaci e, cosmetici, presidi medici, integratori alimentari, prodotti per animali e articoli per il personal care. L’offerta comprende decine di migliaia di opzioni dai marchi più autorevoli del settore.si è affermata come punto di riferimento a livello nazionale, guadagnando la fiducia di migliaia di clienti. La professionalità del team e l’unicità dell’offerta sono confermate da oltre 108.000 ...