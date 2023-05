Fare attività fisica con le app | senza andare in palestra

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 29 maggio 2023) Se siamo costretti a stare a casa per lavoro o per necessità non possiamosempre in unaperpesi ed allenarsi. In questo scenario possono tornare utili delle comode app per gestire gli allenamenti e seguire le schede di esercizi fisici, dain casa anchegli attrezzi. Nella seguente guida abbiamo raccolto le migliori app perda casa usando il telefono, così da rimpiazzare efficacemente una classica. Oltre alle app abbiamo raccolto anche skill di allenamento per Alexa, per farsi guidare con la voce da un dispositivo Amazon Echo. LEGGI ANCHE: Migliori App per allenamenti, sport e fitness 1) Nike Training Club La prima app che vi consigliamo di utilizzare per gli esercizi ...