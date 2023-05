Faida tra spacciatori immigrati A rischio anche mamme e bambini

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Una zona diventata il simbolo stesso dell'illegalità. Il più bel parco della città, inaccessibile, di fatto, ai fiorentini, perché trasformato in un'immensa zona di spaccio. L'ennesimo episodio di un degrado senza fine. E di cittadini esasperati. Solo per una serie di combinazioni fortunate, non vi sono stati feriti gravi tra iche stavano andando, insieme ai propri genitori, al Teatro del Maggio, ad assistere alle prove dello spettacolo di "Venti Lucenti". Cento giovanissimi studenti che si sono trovati in mezzo a una pioggia di sassi. Quattro uomini che correvano e un gruppo nutrito di altri adulti che li inseguiva. E tiravano loro di tutto. Indifferenti aldi colpire le auto o, peggio ancora, i passanti. Uno degli aspetti più assurdi dell'intera vicenda è rappresentata dall'orario. Erano, infatti, solo le 8 e 30 del mattino. Secondo ...