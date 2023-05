Fabio Fazio saluta la Rai | È la tv di tutti e quindi anche la mia | non possiamo che volerle bene

(Di lunedì 29 maggio 2023)dopo 40 anni hato la Rai, andato via dopo aver atteso segnali che non sono arrivati Ieri, 28 maggio, è andata in onda l'ultima puntata di Che tempo che fa, il programma che, dopo vent'anni, chiude per rinascere su Nove. L'azienda di Stato, con l'arrivo del governo Meloni, ha preferito non rinnovare il contratto al conduttore.hato con stile, senza entrare in polemica con chi lo ha visto nascere artisticamente. "Un grazie sincero alla Rai. La Rai è la tv pubblica, è la tv dila mia, non posso e noncheenormemente. Proprio in questi giorni 40 anni fa, facevo il provino, incredibilmente mi hanno …

Luciana Littizzetto ieri ha dato il suo addio alla rete pubblica con una lunga lettera. Letta a chiusura dell'ultima puntata die di Che Tempo Che Fa , Lucianina non si è risparmiata. Pur mantenendo toni pacati, non si è smentita e ha usato la sua comicità tagliente per lanciare una frecciatina a Matteo Salvini . '...Commenta per primo Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ospite domenica sera danell'ultima puntata di 'Che Tempo Che Fa' su Rai 3, ha spiegato le sue idee per rinformare il calcio: 'Non voglio rivoluzionare il calcio, ma vorrei recuperare i giovanissimi che si stanno ...Ormai non c'è un solo giorno in cui non spunti qualche succoso retroscena su qualche volto della Rai , soprattutto dopo i clamorosi addii die della giornalista Lucia Annunziata. In queste ultime ore al centro dei rumor c'è finito nientepopodimeno che Amadeus . Il motivo In base alle indiscrezioni raccolte da Il Corriere della ...

Con una punta di ascolti di 3 milioni e 750.000 telespettatori, l'ultima puntata di Che tempo che fa su Rai Tre ha fatto il boom!Il presidente dei campioni d'Italia ha detto che Luciano Spalletti gli ha chiesto un anno sabbatico, ieri al programma di Fabio Fazio Che tempo che fa su Rai3 ...