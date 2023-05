Fabio Fazio ringrazia i telespettatori in un video | ' Travolto da un' ondata di affetto'

Dopo l'ultima puntata di " Che tempo che fa ",ha espresso il suo ringraziamento ai telespettatori attraverso un video su Instagram. Dichiarandosi "travolto da un'ondata di affetto" , ha descritto i suoi 40 anni in televisione come "...Un esempio è quanto accaduto cone Luciana Littizzetto i quali, durante l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa , trasmessa su Rai 3 il 28 maggio 2023, hanno dato il loro addio alla Rai. ...Ha condotto per Rai 3 il rotocalco "Mai dire mai" nel 1989 cone Giampiero Mughini e ha partecipato alle due serie della fiction di Rai 1 "Non lasciamoci più" (1999 e 2001). Nel 2012 nel ...

Anthony Hopkins è stato ospite dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa negli studi Rai. Durante l'intervista con Fabio Fazio, l'attore ha parlato della sua carriera, della ...Il monologo di congedo della comica e scrittrice Luciana Littizzetto non privo di battute, e frecciate, in merito all’addio alla Rai suo e di Fabio Fazio.