Fabio Fazio imbarazzato con Marco Mengoni per il suo abito | “Si vedono” | momento di gelo in studio

Già facendo il suo ingresso in studio, il padrone di casaha commentato i loro look dicendo: "Beh, stacco di coscia tu e stacco di coscia lei , devo dirti che non è la stessa cosa, però ...L'ovazione del pubblico, lacrime, sorrisi, stoccate e grandi ascolti. Va in scena il Che addio che fa e gli ingredienti per il saluto in grande stile ci sono tutti, conche fa da pompiere e prova a spegnere gli incendi innescati prima da Michele Serra, poi da Luciana Littizzetto (con quel "Bello ciao!" che è una stoccata in grande stile a Matteo Salvini) ...'Sono stato travolto dal vostro affetto, mi avete scaldato il cuore. Il nostro rapporto continuerà a lungo'. Lo ha detto in un videomessaggio uncommosso , che ieri sera ha salutato la Rai e il suo pubblico alla fine dell'ultima puntata di Che tempo che fa . Il conduttore inizia una nuova avventura con Discovery , sul Nove . 'Se da ...

Dibattuto quanto basta, l’addio di Fabio Fazio alla Rai dopo 40 anni di carriera commuove il pubblico che, emozionato, applaude. Lo storico ...Non solo saluti e commozione in studio da Fazio, che ha salutato la Rai dopi 40 anni di carriera, ma anche il momento per un po’ di leggerezza ...