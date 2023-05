Fabio Fazio e l’addio alla Rai | il videomessaggio commosso | “Travolto dall’affetto del pubblico | cercheremo mondi inesplorati”

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Sono statodal vostro affetto, mi avete scaldato il cuore. Il nostro rapporto continuerà a lungo”. Lo ha detto in unun, che ieri sera ha salutato la Rai e il suofine dell’ultima puntata di Che tempo che fa. Il conduttore inizia una nuova avventura con Discovery, sul Nove. “Se da Marte e da Giove non sono arrivati segnali – ha concluso – vorrà dire che”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Non solo saluti e commozione in studio da Fazio, che ha salutato la Rai dopi 40 anni di carriera, ma anche il momento per un po’ di leggerezza ...(Adnkronos) - "Un grazie sincero alla Rai. La Rai è la tv pubblica, è la tv di tutti e quindi anche la mia, non posso e non possiamo che volerle enormemente bene". Fabio Fazio, nell'ultima ...