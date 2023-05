(Di lunedì 29 maggio 2023) La Formula 1 ieri ha mandato in scena il GP di Monaco, il cui esito è risaputo. Non c’è tempo per guardarsi indietro, perché il carrozzone sta già muovendosi verso la Catalogna,già questo fine settimana si disputerà il Gran Premio di Spagna. L’incastro permette di affrontare un tema molto interessante riguardo l’imminente weekend, ovvero il fatto che ilsia unalaè cruciale. Ancor più di quanto lo può essere a. Il broccardo vuole che partire davanti a tutti nel Principato equivalga adlain tasca. Diciamo che scattare dalla casella privilegiata consente diun bel vantaggio, ma vogliamo parlare di Barcellona? Il Circuit de Catalunya è entrato in ...

... toccando il muro tre volte, ha centrato una pole capolavoro e in gara ha dominato dall'inizio alla fine, conquistando la vittoria numero 39 in carriera, tutte con la Red Bull, dellacome ...... quella diche lo scorso anno non gli sorrise più di tanto. Come detto, da applausi uno ... quello che servirebbe in questo disastroso avvio di stagione nelmancano anche le prestazioni ...- Max Verstappen si aggiudica il Gran Premio di Monaco , settimo appuntamento del ... Fernando Alonso , ilchiude secondo. Sale sul podio Esteban Ocon, mentre per trovare la prima ...

F1, ma quale Montecarlo È il Montmelò la ‘vera’ pista dove la pole position equivale ad avere la vittoria in tasca! OA Sport

Alonso è il pilota dell’eterna giovinezza, Aston Martin una strategia Ocon sembra solido, la Ferrari è solo velleitaria, Vasseur aspettiamo qualche graffio, previsioni meteo da 0 ...Vittoria facile per l'olandese, nonostante quella monegasca non sia la sua pista preferita. Indietro Lecrerc e Sainz ...